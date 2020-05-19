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Новости
18:50
В Гродно водитель протаранил припаркованные авто
Происшествия
18:46
Товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Венгрией за I квартал вырос на 9,6%
Экономика
18:41
В Черикове муж избил жену, через пару дней она скончалась в больнице
Происшествия
18:41
Межрайонные центры по оказанию травматолого-ортопедической помощи организуют в регионах
Общество
18:36
В Волковыске вынесли приговор четырем парням за разбой и грабеж
Происшествия
18:28
БЕЛАЗ за год поставил в Украину 9 поливооросительных машин
Экономика
18:21
Специалист: белорусские врачи применяют четкий алгоритм действий в условиях распространения COVID-19
Общество
18:07
Более 46 тыс. детей Гомельской области планируют оздоровить на летних каникулах
Регионы
17:50
Лукашенко подписал указ о продлении на 3 месяца срока действия документов и справок
Президент
17:40
Правительство утвердило порядок создания внештатных пожарных формирований
Общество
17:34
"Беларусь 3" готовит тематический эфир о деятелях советской и белорусской культуры
Афиша
17:32
ФОТОФАКТ: Яблони цветут в Витебске
Регионы
17:31
В Витебске 12 человек сегодня стали донорами плазмы после COVID-19
Регионы
17:28
Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составил 26,1%
Экономика
17:22
ГАИ: водительское удостоверение купить невозможно
Общество
17:05
В Орше продан гараж с превышением цены более чем в 160 раз
Регионы
17:04
Суд вынес приговор бывшему руководителю Браславского райисполкома
Происшествия
17:02
Пеллетное производство открылось в Кличевском районе
Регионы
17:00
В Вороново бесправник спровоцировал погоню и попал в аварию
Происшествия
16:56
Ученые из 13 стран примут участие в "Сахаровских чтениях - 2020"
Афиша
16:52
Жилье, благоустройство, поддержка пожилых - с какими вопросами обращались на прямую линию к Кочановой
Общество
16:50
В Минске на авторынке женщина заявила о хищении валюты: деньги оказались сувенирными
Происшествия
16:45
Huawei: только вперед и никогда не сдаваться!
Технологии
16:44
Мозырский НПЗ передал эпидемиологам установку для обработки спецтранспорта и помещений
Регионы
16:34
Витебская областная больница вернется к обычному режиму работы с 25 мая
Регионы
16:31
Ввод жилья в Беларуси в январе-апреле увеличился на 6,1%
Экономика
16:20
Вахтовый метод работы, медконтроль - в домах-интернатах Гомельской области приняты допмеры
Регионы
16:13
Разработки финалистов бизнес-игры "Начинающий фермер" оценит международный экспертный совет
Общество
16:10
Госкомимущество пояснило новшества по учету и управлению государственным имуществом
Экономика
16:10
Водитель сельхозпредприятия в Столбцовском районе погиб под колесами погрузчика
Происшествия
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19 мая 2020, 17:32
ФОТОФАКТ: Яблони цветут в Витебске
19 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске цветут яблони.-0-
Фото Александра Хитрова
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Новости рубрики Регионы
Более 46 тыс. детей Гомельской области планируют оздоровить на летних каникулах
В Витебске 12 человек сегодня стали донорами плазмы после COVID-19
В Орше продан гараж с превышением цены более чем в 160 раз
Пеллетное производство открылось в Кличевском районе
Мозырский НПЗ передал эпидемиологам установку для обработки спецтранспорта и помещений
Витебская областная больница вернется к обычному режиму работы с 25 мая
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Лидеры ЕАЭС в целом одобрили стратегические направления развития интеграции, но окончательно не приняли
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В Беларуси выздоровели и выписаны 10 620 пациентов с COVID-19
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Лукашенко напомнил о нерешенном вопросе по ценам на транспортировку газа на общем рынке ЕАЭС
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Министры сельского хозяйства ЕАЭС обсудили меры по сдерживанию цен в условиях COVID-19
Прима: прямые телефонные линии - действенный способ связи между жителями столицы и властями
Температура воздуха в Беларуси 18 мая была на 4-7 градусов ниже нормы
"Место, где отдыхает душа": Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей
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Летнее оздоровление и отдых детей
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Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
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Партизанская летопись
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