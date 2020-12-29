ФОТОФАКТ: Яркие моменты новогоднего бала для молодежи во Дворце Независимости

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский новогодний бал для молодежи проходил во Дворце Независимости.

На торжество были приглашены 314 юношей и девушек из разных регионов Беларуси. Это студенты вузов, учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования. Среди них - стипендиаты спецфонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, победители, участники и лауреаты различных конкурсов, олимпиад, конференций. -0-

Фото Павла Орловского и Максима Гучека