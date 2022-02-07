ФОТОФАКТ: Юные авиаконструкторы воскресной школы в Быхове

7 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Быхове настоятель Свято-Троицкого храма отец Николай уже 10 лет увлекает авиамоделированием воспитанников воскресной школы. Мастерская разместилась прямо на территории храма. Сегодня в ней занимаются более 30 ребят. Юные авиаконструкторы могут не только смастерить и запустить модель планера, но и пройти виртуальное обучение по его управлению на компьютере, где специально установленная программа моделирует реальные условия полета. Отец Николай и его воспитанники - частые участники городских праздников и конкурсов.-0-

Фото Олега Фойницкого

Настоятель Свято-Троицкого храма отец Николай

Свято-Троицкий храм в Быхове