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15 мая 2021, 18:35

ФОТОФАКТ: Кадеты из Полоцка приняли участие в акции "Здесь началась война"

Во время акции
Во время акции

15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. 15 мая около 200 кадетов Полоцкого кадетского училища в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны приняли участие в акции "Здесь началась война". Курсанты посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", возложили цветы у Вечного огня на площади Церемониалов и приняли участие в митинге, посвященном памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие организовано при поддержке депутатского корпуса Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва.

Фото Вадима Якубёнка

Директор Полоцкого кадетского училища Станислав Красовский
Директор Полоцкого кадетского училища Станислав Красовский
Депутат Палаты представителей Евгений Зайцев
Депутат Палаты представителей Евгений Зайцев
Директор Полоцкого кадетского училища Станислав Красовский вручает кадетам удостоверения членов ОО "Белорусский союз суворовцев и кадетов"
Директор Полоцкого кадетского училища Станислав Красовский вручает кадетам удостоверения членов ОО "Белорусский союз суворовцев и кадетов"
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