ФОТОФАКТ: Кадеты из Полоцка приняли участие в акции "Здесь началась война"

Во время акции

15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. 15 мая около 200 кадетов Полоцкого кадетского училища в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны приняли участие в акции "Здесь началась война". Курсанты посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", возложили цветы у Вечного огня на площади Церемониалов и приняли участие в митинге, посвященном памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие организовано при поддержке депутатского корпуса Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва.

Фото Вадима Якубёнка

Директор Полоцкого кадетского училища Станислав Красовский

Депутат Палаты представителей Евгений Зайцев

Директор Полоцкого кадетского училища Станислав Красовский вручает кадетам удостоверения членов ОО "Белорусский союз суворовцев и кадетов"