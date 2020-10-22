ФОТОФАКТ: Кинологам Департамента охраны Могилевской области подарили шестерых щенков немецкой овчарки

Один из подаренных щенков на руках у вожатой служебной собаки Екатерины Кыба
22 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Шесть четырехмесячных щенков немецкой овчарки 22 октября обрели новых хозяев - милиционеров-кинологов подразделений Департамента охраны Могилевской области. Щенки прошли первичный отбор и подготовку в учебном центре Могилевского областного управления Департамента охраны.-0-
Фото Олега Фойницкого
Начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД подполковник милиции Игорь Драчев