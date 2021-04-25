ФОТОФАКТ: Конкурс красоты и грации "Мисс Гомельская область" и конкурс стиля и мужества "Мистер Гомельская область".

Победители конкурса учитель немецкого языка Перелевской средней школы Ветковского района Навруз Машокиров и Ксения Титушкина, SMМ-специалист из Ветковского района.
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый формат проведения конкурса красоты объединил сразу два масштабных проекта - конкурс красоты и грации "Мисс Гомельская область" и конкурс стиля и мужества "Мистер Гомельская область".
Организаторами выступили государственное учреждение "Центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа" и главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета.-0-
Фото Сергея Холодилина