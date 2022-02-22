ФОТОФАКТ: Конкурс "Мой сябра - баян" стартовал в Гомеле

22 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. V Международный конкурс "Мой сябра - баян" проходит с 22 по 24 февраля в Гомельском государственном колледже искусств имени Н.Ф. Соколовского. Свое мастерство продемонстрируют 120 юных музыкантов. Соревноваться ребята будут в двух номинациях ("Баян", "Аккордеон") и в трех возрастных группах: младшей (до 10 лет включительно), средней (от 11 до 12 лет включительно), старшей (от 13 до 16 лет включительно). Игру будет оценивать международное жюри.-0-

Фото Сергея Холодилина