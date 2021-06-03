ФОТОФАКТ: Конкурс профмастерства по профессии "слесарь по ремонту автомобилей" проходит в Гродно

3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областной конкурс профессионального мастерства по профессии "слесарь по ремонту автомобилей" для учреждений профессионального образования проходит на базе УО "Гродненский государственный электротехнический колледж им. И.Счастного". В соревнованиях принимают участие 7 команд. Конкурсанты кроме теоретической подготовки должны продемонстрировать навыки диагностики неисправностей и сборки двигателя, ремонта электрооборудования и тормозной системы автомобиля.-0-
Фото Леонида Щеглова