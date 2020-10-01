ФОТОФАКТ: Конкурс сварщиков Беларуси проходит в Минске

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 29 сентября по 2 октября проходит 4-я международная специализированная выставка "ПРОФСВАРКА" и 16-й конкурс сварщиков Беларуси. Выставка включена в программу Белорусского промышленно-инвестиционного форума - 2020, который проводится ежегодно, начиная с 1997-го, и стал известным межгосударственным мероприятием. В конкурсе участвуют подчиненные организации Минпрома, Минстройархитектуры, Минэнерго, Минобразования, Минжилкомхоза, концерна "Белнефтехим", НАН Беларуси, организации без ведомственной подчиненности.-0-

Фото Андрея Покумейко