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Новости
12:00
Минчанин облил краской и поджег дом брата
Происшествия
12:00
Гродненская организация БСЖ подготовила обращение ко всем женщинам мира в связи с ситуацией с беженцами
Общество
11:54
Аутентичные свадебные рушники пополнили коллекцию шкловского музея
Культура
11:53
Команда "МАЗ-СПОРТавто" может получить статус национальной
Спорт
11:50
Сумма адресной соцпомощи инвалидам в январе-сентябре выросла на 4,8%
Общество
11:49
В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В мире
11:48
Луцкий: в мире идет битва за человеческие ресурсы, поэтому мы должны бороться за нашу молодежь
Общество
11:45
Минск примет молодежный ЧЕ по танцевальному спорту
Спорт
11:45
Лискович: важно, что нам удалось создать приемлемые условия для беженцев в ТЛЦ
Общество
11:41
Лукашенко лично поздравил Назарбаева с 30-летием со дня избрания на высший государственный пост
Президент
11:39
ФОТОФАКТ: Величественный пейзаж ледника Куденг Нима в Тибете
Калейдоскоп
11:38
Нацплан по реализации Конвенции о правах инвалидов до 2025 года выполнен на 37,5%
Общество
11:35
Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 2 декабря
Общество
11:32
Суд в Слуцке обязал опекуна возместить стоимость проданной квартиры недееспособного брата
Происшествия
11:30
В ОДКБ опасаются силовых вариантов разрешения конфликтов и роста наркотрафика из Афганистана
Общество
11:30
Дачных воров задержали в Мозырском районе
Происшествия
11:19
В Речицком районе в ДТП с двумя фурами погиб водитель
Происшествия
11:17
Пресс-конференция о развитии гастрономического туризма пройдет в пресс-центре БЕЛТА 2 декабря
Общество
11:08
Беларусь призывает не политизировать миграционный кризис, а решать через сотрудничество всех сторон
Политика
10:58
Бобруйчанин за год трижды стал жертвой киберпреступников
Происшествия
10:57
ФОТОФАКТ: КУП "Кормален" выполнило план поставки короткого льноволокна
Регионы
10:52
Предприятия Ленинградской области намерены продавать на БУТБ кондитерские изделия и мебель
Экономика
10:38
ГАИ Минска усилила контроль за соблюдением ПДД пешеходами
Регионы
10:34
В Литве учащихся начальных классов обязали носить маски на уроках
В мире
10:31
Сергеенко: разговаривать с молодежью надо без формализма и на ее языке
Общество
10:31
На рынке в Борисове горел павильон
Происшествия
10:29
Плотнее застройка, снос бывших производств: как изменится район вблизи пр. Жукова - ж/д Минск-Брест
Регионы
10:27
Дзермант: ситуация вокруг Беларуси характеризуется не иначе как гибридная война
Общество
10:25
ГПК: перед белорусскими пунктами пропуска продолжают скапливаться грузовики на выезд в страны ЕС
Общество
10:24
В России задержали 85 подпольных оружейников
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01 декабря 2021, 10:57
ФОТОФАКТ: КУП "Кормален" выполнило план поставки короткого льноволокна
Оператор линии переработки льнотресты Надежда Петроченко
Оператор линии переработки льнотресты Елена Шестак
Фото Сергея Холодилина
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Плотнее застройка, снос бывших производств: как изменится район вблизи пр. Жукова - ж/д Минск-Брест
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Около 100 участников примет областной форум работающей молодежи в Чашниках
Х Форум вузов инженерно-технологического профиля СГ откроется 6 декабря в Минске
Нотариусы бесплатно проконсультируют жителей Гомельской области 3 декабря
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Второй Евразийский конгресс пройдет в Москве 2 декабря
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