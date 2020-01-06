ФОТОФАКТ: Ледяной Дед поселился в деревне Меркуловичи на время новогодних праздников

6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На время новогодних праздников Ледяной Дед поселился в деревне Меркуловичи Чечерского района. Новогодний персонаж обустроил себе усадьбу под названием "Гасцінны двор ледзянога Дзеда". Двор зимнего волшебника полон сказок и чудес. В усадьбе зимнего волшебника живут Зимушка-зима, Лиса, Домовичек Кузя, Разбойники и Баба-Яга. Сельское новогоднее шоу организовано работниками Меркуловичского Центрального сельского Дома культуры при поддержке сельского Совета и будет работать до Крещения.-0-

Фото Сергея Холодилина