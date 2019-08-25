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25 августа 2019, 10:27

ФОТОФАКТ: Легендарное хозяйство Кировской района "Рассвет" отметило 75-летие

Первый зампредседателя Могилевского облисполкома Василий Акулич и оператор хозяйства Татьяна Чернова во время праздника
Первый зампредседателя Могилевского облисполкома Василий Акулич и оператор хозяйства Татьяна Чернова во время праздника

25 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Рассвет" им. К.П. Орловского Кировского района отметило юбилей 24 августа - 75 лет со дня основания. Хозяйство было создано в 1945 году Кириллом Прокофьевичем Орловским как колхоз "Рассвет" Кировского района. Центр хозяйства - агрогородок Мышковичи.

Первый руководитель Кирилл Орловский родом из Мышковичей. До 1945 года руководил партизанским диверсионным отрядом в Польше, участвовал в гражданской войне в Испании, был советским разведчиком в Китае, руководителем партизанского отряда во время Великой Отечественной войны. Лишившись обеих рук, он не пал духом и возглавил сельхозпредприятие. Кроме двух Золотых Звезд Героя был удостоен пяти орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени и многих медалей.-0-

Фото Олега Фойницкого

Агрогородок Мышковичи
Агрогородок Мышковичи
Агрогородок Мышковичи с высоты птичьего полета
Агрогородок Мышковичи с высоты птичьего полета
Во время праздника
Во время праздника
Полный кавалер ордена "Трудовой славы", бывшая доярка Людмила Полевич на празднике
Полный кавалер ордена "Трудовой славы", бывшая доярка Людмила Полевич на празднике
Во время праздничного концерта
Во время праздничного концерта
Первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Василий Акулич во время праздничного концерта
Первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Василий Акулич во время праздничного концерта
Первый зампредседателя Могилевского облисполкома Василий Акулич и агроном хозяйства Александр Иваницкий
Первый зампредседателя Могилевского облисполкома Василий Акулич и агроном хозяйства Александр Иваницкий
Председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый и механизатор хозяйства Игорь Желдак
Председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый и механизатор хозяйства Игорь Желдак
На празднике
На празднике
Председатель правления Белкоопсоюза и бывший руководитель хозяйства с 1997 по 2002 годы Валерий Иванов
Председатель правления Белкоопсоюза и бывший руководитель хозяйства с 1997 по 2002 годы Валерий Иванов
Во время праздника
Во время праздника
Нынешний руководитель хозяйства Александр Багель
Нынешний руководитель хозяйства Александр Багель
Теги
Кировск Могилевская область сельское хозяйство
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