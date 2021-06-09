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Новости
18:01
"Минскгоримущество" обновило информацию об арендаторах с задолженностью по оплате
Регионы
17:55
Весь состав Коллегии ЕЭК во главе с Мясниковичем 21-22 июня посетит Беларусь
Экономика
17:51
В Дзержинске на улице Первомайской обнаружен труп женщины
Происшествия
17:48
Полочанин стал фигурантом уголовного дела за оскорбительную надпись в адрес Президента
Происшествия
17:39
В Поставы возвращается фестиваль "Звіняць цымбалы і гармонік" после годовой паузы
Афиша
17:34
МВД: в деструктивных интернет-ресурсах появилась очередная порция лжи о пенитенциарной системе
Общество
17:30
Казахстан для нас друг, соратник и надежный стратегический партнер - Кочанова
Политика
17:23
Зась: механизмы безопасности, обеспечившие Европе 75 лет мира, дают сбои
Политика
17:19
ФОТОФАКТ: Представители "Белой Руси" из Гродно побывали во Дворце Независимости
Общество
17:13
Профсоюз медиков: горячее питание для работников организовано в 95,3% организаций отрасли
Общество
17:08
На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке продана золотая монета за рекордные $18,9 млн
В мире
17:00
Солнечный зайчик стал причиной пожара в Лиде
Происшествия
16:59
В Минском суворовском военном училище состоялся юбилейный 65-й выпуск
Общество
16:59
Тренинги по онлайн-преподаванию организованы для жлобинских педагогов
Регионы
16:59
Информация о необеспечении лекарствами Солигорской станции скорой помощи не подтвердилась - прокуратура
Происшествия
16:53
Харитончик: угроза западных санкций подталкивает белорусскую промышленность к еще большей кооперации с РФ
Экономика
16:52
КГК проведет 10 июня горячую линию на тему доступа посторонних в детские учреждения и прочие объекты
Общество
16:46
Хоккеисты минского "Динамо" сыграют в "Финале четырех" Кубка Салея
Спорт
16:45
ФОТОФАКТ: Летний Минск с высоты птичьего полета
Регионы
16:43
Задержана группа кибермошенников, которые под видом сотрудников банка выманивали деньги у граждан
Происшествия
16:41
Минпром Беларуси рассматривает азиатский регион как один из ключевых для поставок продукции
Экономика
16:23
Неизвестную популяцию голубых китов обнаружили в Индийском океане
Калейдоскоп
16:19
Поставки белорусского продовольствия в страны Азии за 5 лет выросли в 13 раз
Экономика
16:02
Кибермошенники похитили у жительницы Витебска Br7,6 тыс.
Происшествия
16:01
ФОТОФАКТ: Клубничный сезон начался в Брестской области
Регионы
16:00
Стали известны победители и призеры Кубка Беларуси по легкоатлетическим многоборьям
Спорт
15:59
По новой программе "Семейный капитал" более 17,3 тыс. многодетных семей открыли депозиты
Общество
15:57
Богданов заявил об отсутствии разногласий между Минсельхозпродом и Россельхознадзором
Экономика
15:53
В окрестностях Иерусалима бушуют лесные пожары, идет эвакуация людей
В мире
15:51
СК возбудил дело о коррупции на столичном предприятии
Происшествия
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09 июня 2021, 16:45
ФОТОФАКТ: Летний Минск с высоты птичьего полета
9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Улицы Минска с высоты птичьего полета.-0-
Фото Андрея Покумейко
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Минск
фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
"Минскгоримущество" обновило информацию об арендаторах с задолженностью по оплате
Тренинги по онлайн-преподаванию организованы для жлобинских педагогов
ФОТОФАКТ: Клубничный сезон начался в Брестской области
Некачественные сладости обнаружили в продаже в Могилеве
В Минске на ул.Ванеева временно ограничат движение
Число убыточных ОАО с долей Гомельской области сократилось вдвое за 2020 год
Главное
О значении ВПК и санкционных угрозах - Лукашенко доложили о работе военно-промышленного комплекса
Вступительная кампания 2021 года имеет определенные особенности - Петришенко
Казахстан для нас друг, соратник и надежный стратегический партнер - Кочанова
В "Александрии" все шикарно! Первые жильцы получили ключи от квартир в новом готовом доме Minsk World
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Минпром Беларуси анализирует возможные санкционные риски, ситуация под контролем - замминистра
Завершились гидроиспытания первого и второго контуров второго энергоблока БелАЭС
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Богданов заявил об отсутствии разногласий между Минсельхозпродом и Россельхознадзором
МВД: в деструктивных интернет-ресурсах появилась очередная порция лжи о пенитенциарной системе
Задержана группа кибермошенников, которые под видом сотрудников банка выманивали деньги у граждан
Весь состав Коллегии ЕЭК во главе с Мясниковичем 21-22 июня посетит Беларусь
Важно обеспечить для абитуриентов равные возможности для поступления - Баско
В Минском суворовском военном училище состоялся юбилейный 65-й выпуск
КГК проведет 10 июня горячую линию на тему доступа посторонних в детские учреждения и прочие объекты
Борисевич: у Беларуси много возможностей для реализации экономических проектов с партнерами из Азии
ФОТОФАКТ: Представители "Белой Руси" из Гродно побывали во Дворце Независимости
Информация о необеспечении лекарствами Солигорской станции скорой помощи не подтвердилась - прокуратура
Мингорисполком и облисполкомы проведут 12 июня прямые телефонные линии
ОАЭ передали Беларуси около 10 тыс. доз вакцины от COVID-19
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