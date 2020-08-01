ФОТОФАКТ: Лида отмечает День города

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лида,культурная столица Беларуси, отметила День города. Его жителей и гостей ждала насыщенная культурная, спортивная и развлекательная программы.Основными локациями для празднования стали Лидский замок и его окрестности. Гости смогли посетить интерактивные площадки различной тематики: города мастеров и художников, литературный и хлебосольный города, а также города юности и детских талантов. Сразу на нескольких сценах развернулись концертные программы. Ждали гостей праздника выступления оркестров, а также звезд белорусской эстрады.-0-
Фото Леонида Щеглова