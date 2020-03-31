ФОТОФАКТ: Лидчанин Алексей Чистяков создал коллекцию кирпичей

31 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бывший военный из Лиды Алексей Чистяков более 10 лет коллекционирует кирпичи. Сейчас коллекция насчитывает 705 экземпляров общим весом более 3,5 т. Есть любопытные экземпляры, например, с отпечатками собачьих лап или монетками внутри. Россия, Украина, Великобритания, Швеция, США - это неполный список государств, чьи кирпичи дошли до лидского собирателя. Самая ранняя находка относится к XVI веку.

В мае 2017 года Лидский райисполком выделил Алексею Чистякову для музея кирпича комнату в районном центре туризма и краеведения учащейся молодежи.-0-

Фото Леонида Щеглова

Коллекция Алексея Чистякова