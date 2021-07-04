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Новости
18:37
Число жертв авиакатастрофы на Филиппинах достигло 45
В мире
18:03
БАТЭ не смог победить "Витебск" в матче чемпионата Беларуси
Спорт
18:01
Девять медалей выиграли белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Минске
Спорт
17:53
Гол Станислава Беленького признан лучшим в 14-м туре чемпионата Беларуси
Спорт
17:35
Полузащитник ФК "Минск" Кирилл Зинович перешел в московский "Локомотив"
Спорт
17:27
ФОТОФАКТ: Ливень в Гродно
Регионы
17:10
Белорусские футбольные клубы узнали соперников по женской Лиге чемпионов
Спорт
16:42
В Великобритании ношение масок вскоре перестанет быть обязательным
В мире
16:19
В Монголии за сутки выявили 2520 новых случаев заражения COVID-19
В мире
15:47
Экипаж Сергея Вязовича занял 3 место на 3 этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков /дополнено/
Заголовки новостей
15:40
Два абитуриента удалены с ЦТ по истории Беларуси
Общество
15:30
"Гомельтранснефть Дружба" передала женскому монастырю в Полоцке базу отдыха
Регионы
15:05
ОАЭ поддерживают предложение ОПЕК+ по увеличению производства нефти с августа
В мире
14:34
Экипаж Сергея Вязовича занял 3 место на 3 этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков
Спорт
14:27
На ЦТ по обществоведению 100 баллов набрали 19 абитуриентов
Общество
14:15
Карпицкий: безопасность и независимость - осознанный народом национальный интерес
Общество
13:38
Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах достигло 29
В мире
13:30
За сутки в Беларуси зарегистрированы 944 пациента с COVID-19, выписаны 1168
Общество
13:26
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного художника Беларуси Льва Гумилевского
Президент
13:22
ФОТОФАКТ: Брестский полумарафон собрал около 1 тыс. участников
Регионы
13:20
Жертвами пожара в горном районе Кипра стали четыре человека
В мире
13:03
В Бресте нетрезвый водитель совершил двойное ДТП
Происшествия
12:31
Четыре человека пострадали в ДТП в Осиповичском районе
Происшествия
12:25
Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси
Общество
12:20
В Минске в Свислочи тонул мужчина
Происшествия
12:16
Алексей Колесный выиграл серебро юниорского ЧМ по борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха
Спорт
12:10
В России выявили 25 142 случая заражения COVID-19 за сутки - максимум со 2 января
В мире
12:06
За сутки в Витебской области заблудились 6 человек - всех нашли спасатели
Происшествия
12:00
Сенатор: Беларусь из всех испытаний выходила еще более сильной и крепкой
Общество
11:46
Умер известный белорусский скульптор Лев Гумилевский
Общество
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04 июля 2021, 17:27
ФОТОФАКТ: Ливень в Гродно
Ливень в Гродно
4 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Очередной ливень 4 июля затопил улицы Гродно.-0-
Фото Леонида Щеглова
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