ФОТОФАКТ: Любительский закрытый Кубок West Motors по драгрэйсингу

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне "Липки" прошел "Закрытый кубок WestMotors" по гонкам на 402 метра. Красивые и быстрые автомобили боролись в 8 классах. Все подготовленные автомобили попали в класс Unlim, а остальные машины боролись в классах: FWD, RWD, AWD, SUV, ATMO, DIESEL u ELECTRO. Кубок прошел в закрытом формате, с ограничением по количеству участников и без зрителей. Но для тех, кто хотел следить за событиями на треке прошла online-трансляция финальных заездов и церемонии награждения победителей. Всего было заявлено 57 участников, суммарная мощность всех машин-участниц 23 400 л.с., Средняя мощность машины 400 л.с.-0-

Фото Дениса Костюченко