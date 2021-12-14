ФОТОФАКТ: Лучшие молодежные проекты представили на региональном конкурсе "100 идей для Беларуси" в Бресте

Новости темы "Молодежная политика Беларуси"
14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. 47 лучших проектов Брестской области в рамках республиканского молодежного инновационного проекта "100 идей для Беларуси" представили 14 декабря в Брестском научно-технологическом парке.-0-
Начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Юрий Просмыцкий
Директор ЗАО "Брестский научно-технологический парк" Дмитрий Макарук
Первый секретарь Брестского областного комитета ОО "БРСМ" Юрий Сегенюк
Фото Вадима Якубёнка