ФОТОФАКТ: Май в Гомельской области

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Новости
10:34
Председатель ГПК проведет прямую телефонную линию 8 мая
Общество
10:30
На "Гродно Азоте" остановят на ремонт два цеха
Экономика
10:30
Наводнение на востоке Узбекистана привело к гибели двоих детей
В мире
10:26
У троих жителей Вилейки изъяли 5 т лома черного металла
Происшествия
10:20
Бригадир фермы в Борисовском районе скрыл падеж скота
Регионы
10:19
В Техасе автомобиль въехал в толпу
В мире
10:18
Замминистра архитектуры и строительства проведет 8 мая прямую линию
Общество
10:18
Палата представителей поддержала изменения в кодексы по вопросам уголовной ответственности
Общество
10:13
В Индии за неделю выявили более 1,5 млн случаев COVID-19
В мире
10:11
Белорусы в январе - апреле купили валюты на $348,9 млн больше, чем продали
Экономика
10:10
В канун Дня Победы проходит масштабная акция по правовому консультированию
Общество
10:06
Установлены еще несколько участников международной группировки, причастных к вишингу
Происшествия
09:53
На Привокзальной площади в Минске появится интерактивная остановка
Регионы
09:52
В Минском районе следователи устанавливают свидетелей смертельного ДТП
Происшествия
09:45
В Минэкономики рассказали о политике Беларуси в сфере зеленых технологий
Экономика
09:40
В Борисовском районе спасатели помогли достать лошадь из погреба
Происшествия
09:36
Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли на 4,9% до $7,3 млрд
Экономика
09:30
Гомельский медуниверситет проведет 12 мая оnline брифинг для абитуриентов
Общество
09:25
Петровский: не следует разделять государственную символику и национальную
Общество
09:20
Коласовский театр покажет премьеру с песнями о войне
Культура
09:16
В Минске пустят дополнительные автобусы для посещения кладбищ в выходные
Регионы
09:06
В Китае на ремонтном заводе произошел взрыв
В мире
09:04
Отопление в Минске отключат 12 мая
Регионы
09:00
В честь победителей! В комплексе Minsk World – праздничная акция для ветеранов
Общество
09:00
Роскошь загородной жизни в самом сердце столицы! "Парк Челюскинцев" встречает жильцов новой секции!
Общество
08:56
Штрафы за нарушения санитарного состояния территорий столицы должны быть весомыми - Дорохович
Регионы
08:37
Автопробег, концерт и посадку аллеи проведет БРСМ в Могилевской области ко Дню Победы
Регионы
08:20
Сборная Канады выиграла золото юниорского ЧМ по хоккею
Спорт
07:58
В Миннесоте грабитель более 8 часов удерживал заложников в банке
В мире
07:51
За время протестов против налоговой реформы в Колумбии пропали почти 400 человек
В мире
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Регионы
07 мая 2021, 07:33
ФОТОФАКТ: Май в Гомельской области
7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области вовсю цветут сады. -0-
Фото Сергея Холодилина
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фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
Бригадир фермы в Борисовском районе скрыл падеж скота
На Привокзальной площади в Минске появится интерактивная остановка
В Минске пустят дополнительные автобусы для посещения кладбищ в выходные
Отопление в Минске отключат 12 мая
Штрафы за нарушения санитарного состояния территорий столицы должны быть весомыми - Дорохович
Автопробег, концерт и посадку аллеи проведет БРСМ в Могилевской области ко Дню Победы
Главное
"Нам нужны действительно государственные люди" - у Лукашенко вновь обсудили законодательство о госслужбе
Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли на 4,9% до $7,3 млрд
Палата представителей поддержала изменения в кодексы по вопросам уголовной ответственности
В честь победителей! В комплексе Minsk World – праздничная акция для ветеранов
Топ-новости
Картина дня: совещание по законодательству о госслужбе, поддержка ветеранов и программа на 9 Мая
Петровский: не следует разделять государственную символику и национальную
В Минэкономики рассказали о политике Беларуси в сфере зеленых технологий
Минтруда рассказало о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны
Орденом Матери награждены 204 жительницы Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областей
Роскошь загородной жизни в самом сердце столицы! "Парк Челюскинцев" встречает жильцов новой секции!
Отопление в Минске отключат 12 мая
В канун Дня Победы проходит масштабная акция по правовому консультированию
Штрафы за нарушения санитарного состояния территорий столицы должны быть весомыми - Дорохович
Установлены еще несколько участников международной группировки, причастных к вишингу
Червяков: запуск нового инвестиционного цикла - задача национального масштаба
Замминистра архитектуры и строительства проведет 8 мая прямую линию
Темпы взаимной выгоды: поставки песка на строительство комплекса Minsk World возрастут на треть
Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов стал обладателем олимпийской лицензии
Арина Соболенко вышла в финал турнира в Мадриде
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Репортаж БЕЛТА
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Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
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