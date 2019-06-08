ФОТОФАКТ: Медалисты гродненских школ прошли по красной дорожке

8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 200 гродненских выпускников, получивших по результатам экзаменов право на медали, прошли по красной дорожке. Мероприятие состоялось 8 июня в Гродненском областном драмтеатре. Во время торжественной церемонии руководители города вручили выпускникам аттестаты и медали.

В этом году в Гродненской области 6 тыс. выпускников, из них около 10% претендуют на медали.-0-

Фото Леонида Щеглова

Выпускники-медалисты Владилен Локтевич и Алексей Кулевич (гимназия №4 Гродно)

Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой вручает аттестаты и медали выпускникам

Председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров вручает аттестат и медаль Ульяне Федосенко