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Новости
19.08.21
19.08.21
23:55
Лесной пожар в Марий Эл в России перекинулся на постройки
В мире
19.08.21
23:24
ФОТОФАКТ: Механизаторы СПК "Прогресс-Вертелишки" помогают убирать зерновые с приусадебных участков
Регионы
19.08.21
22:57
Четыре полицейских пострадали в перестрелке в Альбукерке
В мире
19.08.21
22:24
Повный: храмы - это не политические трибуны и не площадки для дебатов
Общество
19.08.21
22:22
ГПК: Польша не прекращает попытки вытеснения беженцев
Общество
19.08.21
22:20
Подозреваемый в минировании грузовика у библиотеки Конгресса США взят под стражу
В мире
19.08.21
22:17
В духовной академии и семинариях, пожалуй, нужен факультатив по патриотическому воспитанию - Повный
Общество
19.08.21
21:57
Повный: задача церкви в учебных учреждениях - очеловечивать, а не проповедовать
Общество
19.08.21
21:31
Полиция сняла оцепление с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке
В мире
19.08.21
21:22
Повный: сохранение своей идентичности - самое ценное для белорусов в исторической перспективе
Общество
19.08.21
21:03
Гандболисты минского СКА стали финалистами турнира в Москве
Спорт
19.08.21
20:52
Площадь Таймс-сквер в центре Нью-Йорка перекрыта из-за подозрительного предмета
В мире
19.08.21
20:49
Дорожную разметку этой ночью будут наносить на более чем 20 участках в Минске
Регионы
19.08.21
20:42
Белорусские гандболисты вышли в полуфинал юниорского чемпионата Европы
Спорт
19.08.21
20:37
На празднике-конкурсе "Матчыны кросны" в Старых Дорогах покажут свое мастерство более 100 ткачей
Афиша
19.08.21
20:30
ФОТОФАКТ: Озеро Иссык-Куль
В мире
19.08.21
20:30
Музеи Минской области представят интерактивные экспозиции на Кургане Славы
Афиша
19.08.21
20:08
Террорист взорвал бомбу у штаб-квартиры разведки в столице Сомали
В мире
19.08.21
19:34
Японская криптобиржа Liquid сообщила о краже со счетов более $91 млн
В мире
19.08.21
19:18
Исторический максимум смертей от COVID-19 зафиксирован в Западной Африке
В мире
19.08.21
18:55
Народное гулянье "ЯблыкFest" впервые пройдет в Рогачевском районе
Афиша
19.08.21
18:51
На строительство в Полоцке нового детского сада с бассейном будет затрачено более Br8,5 млн
Регионы
19.08.21
18:51
Вечер ирландской культуры прошел в литературно-мемориальном музее Якуба Коласа
Культура
19.08.21
18:44
Перспективы развития системы образования обсудят на республиканском педагогическом совете
Общество
19.08.21
18:43
В бюджет Бобруйска за 7 месяцев поступило почти Br170 млн
Экономика
19.08.21
18:34
Белорусские специалисты построят одну из крупнейших школ в России
Общество
19.08.21
18:31
О "накатах", сведении счетов, чистых руках и уходе в политику - главные месседжи Лукашенко бизнесу
Президент
19.08.21
18:27
Постпреды сформируют проекты повесток дня заседаний СМИД и Совета глав государств СНГ
Политика
19.08.21
18:21
Ольга Бузова об "X-Factor в Беларуси": "Удивляюсь каждый день"
Ссылки на БелТА Плюс
19.08.21
18:21
В Брестской области уничтожено более 3 т конопли
Происшествия
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Регионы
19 августа 2021, 23:24
ФОТОФАКТ: Механизаторы СПК "Прогресс-Вертелишки" помогают убирать зерновые с приусадебных участков
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизаторы СПК "Прогресс-Вертелишки" помогают жителям агрогородка Вертелишки убирать зерновые с приусадебных участков.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Новости рубрики Регионы
Дорожную разметку этой ночью будут наносить на более чем 20 участках в Минске
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