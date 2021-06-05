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Новости
14:37
Виктор Лукашенко о фестивале "Вытокі" в Орше: это вклад в развитие региона
Общество
14:05
"Столица" вышла вперед в 1/2 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу
Спорт
13:56
На границе с Литвой задержаны участники августовских беспорядков в Бресте
Происшествия
13:41
ФОТОФАКТ: Орша готовится к открытию фестиваля "Вытокi"
Общество
13:19
В Минске на участках улиц Я.Купалы и Куйбышева 7-25 июня закроют движение из-за ремонта дороги
Регионы
13:18
ФОТОФАКТ: Мемориал Кирилла Орловского по велоспорту на шоссе проходит в Мышковичах
Регионы
12:45
За сутки в Беларуси зарегистрированы 857 пациентов с COVID-19, выписаны 1074
Общество
12:41
Головченко: на КЗК "Нафтана" практически завершены строительно-монтажные работы
Экономика
12:36
Директор частной типографии стал фигурантом уголовного дела за изготовление протестных газет
Происшествия
12:21
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 6 июня
Общество
12:04
В Минске 6 июня будут ремонтировать газопровод в районе ул. Я.Купалы
Регионы
11:37
"Динамо-БГУФК" и "Минск" победили в матчах женского чемпионата Беларуси
Спорт
11:08
Дмитрий Певцов: приходит возраст, когда уже наигрались
Общество
11:01
Футболисты Эстонии обыграли финнов в товарищеском матче
Спорт
10:45
По подозрению в убийстве пенсионерки в Кричеве задержан ее сын
Происшествия
10:34
В Рогачеве произошла вспышка газовоздушной смеси: два человека пострадали
Происшествия
10:21
В Китае при взрыве на угольной шахте погиб один человек, семеро пропали без вести
В мире
10:03
В Латвии началось голосование на выборах в местные органы самоуправления
В мире
09:58
Лукашенко подписал постановление Совбеза о мерах по обеспечению национальной безопасности
Президент
09:18
Дорожную разметку будут наносить на трех участках дорог Минска
Регионы
09:00
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Регионы
09:00
Картина дня: поездка Лукашенко на "Гранит", старт трудового семестра и подготовка к купальному сезону
Общество
00:40
ФОТОФАКТ: Бойцовский турнир BRAVE CF 51 прошел в Минске
Спорт
04.06.21
04.06.21
23:59
Белорусские волейболистки победили чешек в матче золотой Евролиги
Спорт
04.06.21
23:18
Авдонин: белорусам надо дорожить усилиями власти по сохранению нашей страны
Общество
04.06.21
23:02
Воскресенский: белорусская беглая оппозиция - это трест, который лопнул
Общество
04.06.21
22:45
Число случаев коронавируса в Великобритании превысило 4,5 млн
В мире
04.06.21
22:06
Число родившихся в Японии достигло рекордно низкого уровня в 2020 году
В мире
04.06.21
22:06
Столичная Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП
Происшествия
04.06.21
22:03
Президент НОК: СКА сохраняет гандбольные традиции и воспитывает молодежь
Спорт
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Регионы
05 июня 2021, 13:18
ФОТОФАКТ: Мемориал Кирилла Орловского по велоспорту на шоссе проходит в Мышковичах
Фото Олега Фойницкого
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велоспорт
Могилевская область
фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
В Минске на участках улиц Я.Купалы и Куйбышева 7-25 июня закроют движение из-за ремонта дороги
В Минске 6 июня будут ремонтировать газопровод в районе ул. Я.Купалы
Дорожную разметку будут наносить на трех участках дорог Минска
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
В ночь на 5 июня в Минске будут наносить дорожную разметку на 17 участках
В Гомеле начали работать молодежные площадки
Главное
О защите своего рынка и "интеллектуальных карьерах". Подробности визита Лукашенко на "Гранит"
Лукашенко подписал постановление Совбеза о мерах по обеспечению национальной безопасности
Головченко: на КЗК "Нафтана" практически завершены строительно-монтажные работы
За сутки в Беларуси зарегистрированы 857 пациентов с COVID-19, выписаны 1074
Топ-новости
Авдонин: белорусам надо дорожить усилиями власти по сохранению нашей страны
ФОТОФАКТ: Орша готовится к открытию фестиваля "Вытокi"
IATA призвала Европу отменить запрет на полеты над Беларусью
В Минске на участках улиц Я.Купалы и Куйбышева 7-25 июня закроют движение из-за ремонта дороги
Белорусы завоевали золото и бронзу ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ в Польше
ФОТОФАКТ: Мемориал Кирилла Орловского по велоспорту на шоссе проходит в Мышковичах
Обладателей интернет-премии "ТИБО-2021" наградили в Минске
Белорусские волейболистки победили чешек в матче золотой Евролиги
"Белавиа" начинает летать в Шереметьево и увеличивает частоту рейсов в Стамбул, Тбилиси и Батуми
Президент НОК: СКА сохраняет гандбольные традиции и воспитывает молодежь
МТЗ подписал соглашение о поставках и сборке тракторов в Индии
Слова Протасевича подтверждают сомнительную характеристику беглой оппозиции - политолог
Карпенко: в системе высшего образования выстроен конструктивный диалог со студентами
ФОТОФАКТ: Участники фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу" посетили ресурсный центр машиностроительного профиля в Орше
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