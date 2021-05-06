ФОТОФАКТ: Мемориальную доску лауреату Госпремии СССР Сергею Белову открыли в Витебске

6 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском государственном медицинском университете сегодня торжественно открыли мемориальную доску лауреату Государственной премии СССР, доктору географических наук, кандидату медицинских наук, полковнику медицинской службы, кавалеру орденов Красной Звезды и ордена Отечественной войны I степени Сергею Белову.

Сергей Иванович Белов родился в крестьянской семье в селе Куниково Костромской области. После окончания Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в 1942 году направлен на Западный фронт. Был начальником медицинской службы отдельной танковой бригады, прошел трудными дорогами Великой Отечественной войны от Подмосковья до Кенигсберга. Участвовал в освобождении Беларуси, был при этом ранен.

В послевоенное время в разные годы служил врачом танкового полка, командиром медсанбата, преподавал в Омском военно-медицинском училище, Саратовском военно-медицинском институте, был начальником учебной части военной кафедры Гродненского мединститута. В 1961-1975 годах начальник военной кафедры Витебского мединститута (нынешний ВГМУ), затем доцент кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения.-0-

Фото Александра Хитрова

Выступает ректор университета Анатолий Щастный

Заведующий кафедры военной подготовки и экстремальной медицины Юрий Беспалов