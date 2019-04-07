ФОТОФАКТ: Международная выставка кошек прошла в Витебске

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка кошек "Золотая Кошка Витебска – 2019" прошла в Витебске. Своих пушистых питомцев демонстрировали участники из Беларуси, России и Прибалтики. Среди организаторов выставки культурно-исторический комплекс "Золотое кольцо города Витебска "Двина" и отдел культуры Витебского горисполкома.-0-

Виктория Комаровская с канадским сфинксом

Вероника Золотова с кошкой Евой

Оксана Скируха со своим питомцем

Фото Александра Хитрова