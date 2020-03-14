ФОТОФАКТ: Международную акцию памяти "Во славу общей Победы!" провели в Березе

Во время акции

14 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Комсомольском сквере в Березе Брестской области 14 марта состоялась международная акция памяти "Во славу общей Победы!". Активисты общественных объединений в церемониальной обстановке передали капсулы с землей из 30 воинских захоронений Березовского района в мемориальный комплекс "Бретская Крепость-герой" и в Березовский историко-краеведческий музей. Акция служит сохранению исторической памяти о военных действиях Великой Отечественной войны и увековечению имен ее участников.-0-

Фото Вадима Якубёнка

Председатель Совета депутатов Березовского района Александр Петровский

Ветеран ВОВ Федор Трутько

Ученица СШ №2 г.Березы Игнатчик Ульяна

Председатель Совета депутатов Березовского района Александр Петровский и ученица СШ №1 г.Березы Эвелина Бык во время акции

Ученица Елена Пашкевич

Военный комиссар Березовского района, руководитель военно-патриотического клуба "Западный рубеж" Михаил Заранко (в центре) держит в руках капсулу с землей из 30 воинских захоронений Березовского района