ФОТОФАКТ: Международные выставки открылись в Минске

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 6 по 9 апреля Футбольный манеж в Минске стал выставочной площадкой, на которой развернулись экспозиции сразу нескольких международных специализированных выставок: "Металлообработка", "Машиностроение", "Сварка и резка", "Порошковая металлургия", "Защита от коррозии. Покрытия", "Литметэкспо: Литье и металлургия", "Автоматизация. Электроника", "Электротех. Свет", "Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда". 150 участников представят новые разработки компаний из Беларуси, России, Германии, Китая, Италии, Швейцарии, Литвы, Польши, Украины, Израиля, Республики Корея, Великобритании, Австрии и Японии.-0-

Фото Андрея Покумейко

Председатель Ассоциации "БелАПП" Анатолий Харлап, первый заместитель министра промышленности Беларуси Сергей Гунько и первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Сергей Чижик