ФОТОФАКТ: Межрегиональный автопробег "Дорогами войны - дорогами победы"

Во время автопробега

1 мая, Миоры /Корр. БЕЛТА/. Автопробег посвящен 80-летию первых оборонительных боев на Дисненском рубеже, памяти воинов 302-го стрелкового полка 29-й стрелковой Полоцкой дивизии, погибших при освобождении Миорского и Браславского районов, и 76-й годовщине Великой Победы. Колонна прошла по маршруту: хутор Дисненский рубеж Миорского района - Дисна - Миоры - Тычки Миорского района - Друя Браславского района - Дисна Миорского района. -0-

Фото предоставлены Миорским райисполкомом, Вячеславом Колодынским/газетой "Браславская звезда"