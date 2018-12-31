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Регионы
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В мире
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14:55
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Заявки на участие в конкурсе проектов Social Weekend принимаются до 28 февраля
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ФОТОФАКТ: Минчане и гости столицы катаются на льду "Чижовка-Арены"
Регионы
31.12.2018 | 17:10
Минчане и гости столицы катаются на льду "Чижовка-Арены".
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Теги
Минск
,
отдых
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Леонид Анфимов
Только искренние забота и тепло приносят праздник в детские души
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Ирина Акулович
Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Спорт
Арина Соболенко победно стартовала на теннисном турнире в Китае
Лионель Месси стал лучшим бомбардиром 2018 года в Европе
Арина Соболенко завершает год на 13-м месте в рейтинге WTA
Технологии
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Геннадий Давыдько,
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Ирина Почицкая
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Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович
12 сентября
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Круглый стол
Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
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Валерия Сокольчик,
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Профилактика правонарушений в городе Минске в 2018 году. Предварительные итоги
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Главный белорусский Дед Мороз,
Нина Богуш
19 декабря
Встреча главного белорусского Деда Мороза с журналистами
Пресс-конференция
Инна Гаврильчик,
Ирина Барышникова,
Анна Суша,
Ирина Астафьева
19 декабря
Новый закон о защите прав потребителей: что изменится с 23 декабря
Пресс-конференция
Валентин Шатравко
17 декабря
Об организации елочных базаров и наведении порядка в лесном фонде
Пресс-конференция
Наталья Жаркина,
Игорь Чульба,
Ирина Усова,
Николай Власюк
11 декабря
Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси
Пресс-центр
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич
28 декабря
Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Пресс-конференция
Александр Купченя,
Андрей Зырянов,
Сергей Хмарук
27 декабря
Профилактика правонарушений в городе Минске в 2018 году. Предварительные итоги
Онлайн-конференция
Андрей Асташонок,
Елена Горнак
22 декабря
Контроль и надзор по-новому: практика применения
Онлайн-конференция
Дмитрий Кийко,
Элла Селицкая
21 декабря
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Пресс-конференция
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Нина Богуш
19 декабря
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Экономика Беларуси
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Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
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