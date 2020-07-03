ФОТОФАКТ: Минчане празднуют День Независимости

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развлекательные мероприятия в городе стартовали сегодня в полдень - на площадке у Дворца спорта развернулась республиканская выставка-ярмарка "Зроблена ў Беларусі". Помимо шопинга и интерактива минчане и гости столицы могут и подкрепиться - здесь организуют зону фуд-корта.

Отличительной особенностью праздника станет открытие в столичном парке Янки Купалы светомузыкального фонтана. Минчан и гостей столицы ждет уникальное шоу в акватории реки Свислочь.-0-

Фото Сергея Шелега