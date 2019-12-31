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21:30
В Санкт-Петербурге зажглась самая большая в Европе новогодняя елка-небоскреб
Калейдоскоп
20:59
ФОТОФАКТ: Минчане встречают Новый год
Регионы
20:32
В галерее в Лондоне повреждена картина Пикассо стоимостью $26 млн
В мире
19:58
В Витебске в 2020 году собираются построить не менее 150 тыс. кв.м жилья
Регионы
19:52
На каких площадках в Минске пройдут новогодние дискотеки и праздничные гуляния
Регионы
19:39
БелГИМ сможет сертифицировать все виды органической продукции
Общество
19:25
Минчанам предлагают присоединиться к новогодней акции для одиноких пожилых людей и инвалидов
Регионы
19:10
Университет МЧС с 2020 года начнет проводить повышение квалификации по радиационной безопасности
Общество
18:59
Минчан и гостей столицы приглашают на утреннюю первоянварскую пробежку
Регионы
18:45
Лукашенко объявил Благодарность руководителю компании по развитию "Великого камня" Ху Чжэну
Президент
18:44
Более 400 сотрудников "Гомельэнерго" будут обеспечивать надежность системы в новогоднюю ночь
Регионы
18:32
Дед Мороз и Снегурочка напомнили минским водителям о безопасном поведении на дороге
Регионы
18:23
Программу по энергоэффективности реализуют во Дворце Потемкина в Кричеве
Регионы
18:16
Лазерно-пиротехническое фейерверк-шоу в новогоднюю ночь раскрасит небо Минска в 1.30
Регионы
18:10
ГАИ призывает водителей быть осторожными во время гололедицы
Общество
18:03
За глинтвейном и подарками: как будут работать столичные ярмарки в новогоднюю ночь
Регионы
17:49
Новогодние деревья в кадках становятся все более популярными у белорусов
Общество
17:39
Пункт упрощенного пропуска "Видзы" на границе Литвы и Беларуси станет международным
Общество
16:51
Комплекс мероприятий по безопасности детей на каникулах реализуют в Гомельской области
Регионы
16:27
Пациенты отделения раннего вмешательства детской поликлиники Гомеля получили "Чудеса на Рождество"
Регионы
16:21
Лукашенко в продолжение переговоров с Путиным обсудил с Медведевым и Новаком поставки углеводородов в Беларусь
Президент
16:13
МАРТ на два месяца вводит регулирование цен на сахар
Экономика
15:58
Кирилл Альшевский стал главным тренером БАТЭ
Спорт
15:48
Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и начать альтернативные поставки
Президент
15:46
На аукционах "Витебскоблимущества" в 2019 году продано недвижимости почти на Br4,3 млн
Регионы
15:37
Форвард "Минска" Иван Бахар перешел в столичное "Динамо"
Спорт
15:28
В Госкомимуществе рассказали о новациях указа о совершенствовании земельных отношений
Общество
15:14
"Белпочта" в январе досрочно выплатит пенсии
Общество
15:08
В Витебске 10 частных компаний осваивают производственную площадку ликвидированного ОАО "КИМ"
Регионы
14:57
Кадки с коноплей обнаружили при ликвидации пожара в Жлобинском районе
Происшествия
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31 декабря 2019, 20:59
ФОТОФАКТ: Минчане встречают Новый год
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане встречают Новый год-0-
Фото Андрея Покумейко
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Минск
праздник
Новости рубрики Регионы
В Витебске в 2020 году собираются построить не менее 150 тыс. кв.м жилья
На каких площадках в Минске пройдут новогодние дискотеки и праздничные гуляния
Минчанам предлагают присоединиться к новогодней акции для одиноких пожилых людей и инвалидов
Минчан и гостей столицы приглашают на утреннюю первоянварскую пробежку
Более 400 сотрудников "Гомельэнерго" будут обеспечивать надежность системы в новогоднюю ночь
Дед Мороз и Снегурочка напомнили минским водителям о безопасном поведении на дороге
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Утверждены цены на газ и тарифы на электричество с 1 января
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