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Новости
16:34
Посольство Беларуси в РФ увеличило число телефонов горячей линии
Общество
16:26
Минздрав ввел временный порядок оформления электронных рецептов
Общество
16:23
Беларусь рассчитывает к 2035 году увеличить до $3 млрд доходы от международного туризма
Общество
16:20
А1 сделал бесплатными звонки на телефоны Минздрава по коронавирусу
Общество
16:17
Маркевич намерен помочь матери-одиночке из Дрогичина, воспитывающей трех детей-инвалидов
Регионы
16:12
ФОТОФАКТ: Минск с высоты птичьего полета
Регионы
16:09
"Минчанка-2" выиграла серебро Молодежной волейбольной лиги
Спорт
16:03
В Японии планируют возобновить занятия в школах
В мире
16:01
Бригады соцработников в Минске будут доставлять одиноким пожилым продукты и лекарства
Регионы
16:01
Яблоневую аллею в честь 75-летия Великой Победы заложили в Гомеле
Регионы
15:59
БОКК Гомельской области расширяет формат помощи пожилым
Регионы
15:57
Минобразования: время начала учебных занятий в вузах скорректировано
Общество
15:55
Фигурант "дела банкиров" Горбачев: Втюрин всегда по моей просьбе мог позвонить
Происшествия
15:46
"Белавиа" приостановила полеты в Сербию
Общество
15:45
Червяков: экономия при покупке электромобиля с учетом льгот и нулевой таможенной пошлины может быть Br15-30 тыс.
Экономика
15:38
ГАИ Минска усилит профилактику аварий с участием пешеходов
Регионы
15:32
Белорусские пловцы принимают все доступные меры по защите от коронавируса - тренер национальной команды
Спорт
15:32
Городской транспорт Минска с 23 марта по утрам будет ходить чаще
Регионы
15:28
Недели Германии в Беларуси перенесли на неопределенный срок
Культура
15:15
Бобруйский завод биотехнологий начал выпускать антисептический гель для рук
Регионы
14:54
БООР планирует в этом году запустить рыбу в 21 водоем
Общество
14:53
На каникулах в Гомельской области организуют 370 пришкольных лагерей
Регионы
14:47
РЕПОРТАЖ: Как в Могилеве Навруз празднуют
Регионы
14:47
Карпенко: мы можем подготовить любого специалиста с учетом потребностей работодателей
Общество
14:33
Fitch подтвердило рейтинг "Белэксимгаранта" на уровне B со стабильным прогнозом
Экономика
14:17
Минспорт настоятельно рекомендует белорусам пока отказаться от поездок за границу
Общество
14:15
В Гомельской области в продаже выявили опасные игрушки-слаймы
Регионы
14:12
Вузы в Минске корректируют расписание и переводят лекции в дистанционный режим
Общество
14:11
Белгидромет планирует составлять прогнозы на 10 суток
Общество
14:03
В "Белэнерго" рассказали, как перейти на дифференцированные тарифы на электроэнергию
Экономика
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20 марта 2020, 16:12
ФОТОФАКТ: Минск с высоты птичьего полета
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные пейзажи с высоты птичьего полета.-0-
Фото Оксаны Манчук
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Минск
фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
Маркевич намерен помочь матери-одиночке из Дрогичина, воспитывающей трех детей-инвалидов
Бригады соцработников в Минске будут доставлять одиноким пожилым продукты и лекарства
Яблоневую аллею в честь 75-летия Великой Победы заложили в Гомеле
БОКК Гомельской области расширяет формат помощи пожилым
ГАИ Минска усилит профилактику аварий с участием пешеходов
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Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
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