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Лукашенко открыл новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск
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На Мозырском НПЗ промывают оборудование, к переработке чистой нефти пока не приступили
Экономика
Выходные? Только не у "Удача в придачу!". 7 мая "Евроопт" вновь разыграет большие деньги и автомобили!
Общество
ФОТОФАКТ: Минск украсили к 9 Мая
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По уточненной информации в ДТП в Украине погибли 3 белоруса, 10 пострадали - МИД
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Посол Беларуси вручил верительные грамоты королеве Дании
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Сгоревший в Шереметьево самолет был застрахован на более чем 1,5 млрд рублей
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В мире
Перспективы "Восточного партнерства" в предстоящие 10 лет обсудили в Братиславе
18:26
Политика
Лукашенко поздравил Стево Пендаровски с избранием Президентом Северной Македонии
18:21
Президент
В Гродненском районе создают 20-метровый "Рушнік малой радзімы"
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17:57
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У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
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ФОТОФАКТ: Минск украсили к 9 Мая
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Более 200 делегатов из стран СНГ соберет форум творческой и научной интеллигенции в Ашхабаде
17:35
Общество
"Витебск" одержал первую победу в чемпионате Беларуси по футболу
17:30
Спорт
Музыкально-интеллектуальный квиз пройдет 18 мая в Минской городской ратуше
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"Белфармация" опубликовала график работы минских аптек во время майских праздников
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Регионы
Азаренко проиграла Стивенс на турнире в Мадриде
17:13
Спорт
В ДТП в Украине погибли 3 белоруса, 8 пострадали - МИД
17:10
Общество
Белорусские альпинисты подняли огонь II Европейских игр на Монблан
16:51
Спорт
В пункте пропуска "Брузги" восстановлено движение транспорта
16:23
Общество
В Беларуси стартовал благотворительный проект для детей с болезнями сердца
16:11
Общество
Для опознания погибших в катастрофе в Шереметьеве назначены ДНК-экспертизы
14:58
В мире
Оркестр Михаила Финберга презентует в Осиповичах программу "Мир нашей земле"
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ФОТОФАКТ: Минск украсили к 9 Мая
Регионы
06.05.2019 | 17:38
Новости темы
День Победы
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Акция "Военные агитбригады" стартовала в Гродненской области
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Почти 70 человек получили бесплатные правовые консультации в Минюсте
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В Гродненском районе создают 20-метровый "Рушнік малой радзімы"
18:02
Первый в области дом для самостоятельного проживания инвалидов откроют в Чаусском районе
17:57
"Белфармация" опубликовала график работы минских аптек во время майских праздников
17:19
Более 500 участников собрал весенний форум "РанчоАгроТурФест" в Гомельском районе
19:30
Реконструкция боя и кортеж яхт по Днепру: как отметят День Победы в Гомельской области
17:42
Неделя сирени в Центральном ботаническом саду начнется 14 мая
17:19
Карта достопримечательностей и экомаршрутов появилась в Браславском районе
16:58
В Минской области в День Победы состоится более 200 мероприятий
16:22
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В ДТП в Украине погибли 3 белоруса, 8 пострадали - МИД
Запрет на посещение лесов снят в 48 районах Беларуси
CМИ Беларуси обеспечивают национальное информпространство и защищают интересы общества - Карлюкевич
Белорусские альпинисты подняли огонь II Европейских игр на Монблан
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Работа учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае
Во время праздничных мероприятий будут дежурить медики. Службы скорой медицинской помощи будут переведены в режим повышенной готовности.
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Парламентские выборы нужно провести достойно, красиво и честно - Лукашенко
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Политика
Глава МИД будет представлять Беларусь на мероприятиях в Брюсселе к 10-летию "Восточного партнерства"
Посол Беларуси вручил верительные грамоты королеве Дании
Перспективы "Восточного партнерства" в предстоящие 10 лет обсудили в Братиславе
Экономика
На Мозырском НПЗ промывают оборудование, к переработке чистой нефти пока не приступили
Лимит эмиссии облигаций Банка развития увеличен на четверть
Почти Br11 млн направят на создание в НАН пилотных инновационных объектов
Происшествия
Витебские таможенники задержали две крупные партии одежды и обуви
Под Гродно автомобиль вылетел в кювет: погиб пассажир
Правоохранители изъяли у бобруйчанина 550 г марихуаны
Общество
МИД: белорусов нет среди погибших и пострадавших при авиакатастрофе в Шереметьеве
Более 200 делегатов из стран СНГ соберет форум творческой и научной интеллигенции в Ашхабаде
В ДТП в Украине погибли 3 белоруса, 8 пострадали - МИД
Аналитика
Мнения
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Региональным СМИ нужно совершенствовать стратегию информационной работы
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Ирина Костевич
Забота о ветеранах войны - долг потомков
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Владимир Андрейченко
Мы сохранились как народ благодаря памяти о подвигах предков
Мнения
Виктор Николайкин
У ветеранов надо учиться умению радеть за страну и город
Мнения
Павел Легкий
Главными игроками на белорусском рынке пиара должны быть отечественные компании
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Успехи по ЦУР будут отслеживать из космоса
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Александр Шумилин
Как в Беларуси развивается система интеллектуальной собственности
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Ирина Бондаренко
Белстат объяснил, как считается статистика по зарплате
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Интервью
Михаил Финберг
Все свои программы и фестивали посвящаю родной Беларуси
Интервью
Евгений Владимиров
Моя мечта - открыть в Минске Дом джаза
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Каждую программу Белгосцирка смотрю минимум 20 раз
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Андрей Дапкюнас
Беларусь намерена усилить свою роль в развитии трансъевразийской экономической сопряженности
Интервью
Андрей Филипенко
Национальное кадастровое агентство о планах по реализации проекта Тwinning
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Виктор Ловгач
Бегать за... мужчинами
Колумнисты
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Мал шанс, да дорог
Колумнисты
Виктор Ловгач
Олимпийская безразмерность
Колумнисты
Виктор Ловгач
Сезон сюрпризов
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Ставка на безопасность в Сети
Комментарии
Елена Кухаревич
Успехи по ЦУР будут отслеживать из космоса
Мнения
Николай Шерстнев
Региональным СМИ нужно совершенствовать стратегию информационной работы
Мнения
Ирина Костевич
Забота о ветеранах войны - долг потомков
Мнения
Павел Легкий
Главными игроками на белорусском рынке пиара должны быть отечественные компании
Мнения
Владимир Андрейченко
Мы сохранились как народ благодаря памяти о подвигах предков
Спорт
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" и "Борисфен" вышли в финал чемпионата Беларуси
"Витебск" одержал первую победу в чемпионате Беларуси по футболу
Азаренко проиграла Стивенс на турнире в Мадриде
Технологии
В Великобритании испытали первый в мире самолет без подкрылков
РЕПОРТАЖ: "Скачок на десятки лет вперед" - в Жодино испытывают беспилотные самосвалы в сети 5G
Oнлайн-ресурс сертифицированных отелей заработал в Беларуси
Культура
Большой театр Беларуси представил в Пекине балет "Спартак"
Музыкально-интеллектуальный квиз пройдет 18 мая в Минской городской ратуше
Оркестр Михаила Финберга презентует в Осиповичах программу "Мир нашей земле"
В мире
Для опознания погибших в катастрофе в Шереметьеве назначены ДНК-экспертизы
По уточненной информации в ДТП в Украине погибли 3 белоруса, 10 пострадали - МИД
Сгоревший в Шереметьево самолет был застрахован на более чем 1,5 млрд рублей
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Номерной знак c автомобиля Джорджа Харрисона выставят на аукцион
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29 апреля
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25 марта
О работе Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи
Брифинг
Юрий Дорогокупец
13 марта
О совершенствовании законодательства в сфере жилищных отношений и ЖКХ
Брифинг
Валентина Курсевич
6 марта
О работе Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике
Брифинг
Владимир Станилевич,
Геннадий Акстилович
12 февраля
Особенности организации охраны общественного порядка и медицинского обслуживания на массовых мероприятиях
Брифинг
Андрей Ромашко
24 января
Изменения в порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилья
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Круглый стол
Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко
10 апреля
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса
Круглый стол
Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева
11 февраля
Современной школе – современные программы и учебники
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич
28 декабря
Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук
1 октября
Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
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Валерий Шилов,
Ирина Почицкая
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Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
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Константин Шульган,
Юлия Шапкина,
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2 мая
Цифровая трансформация в Беларуси: развитие технологий связи и информатизации
Пресс-конференция
Александр Шумилин,
Сергей Шлычков
29 апреля
О развитии международного сотрудничества Республики Беларусь в научно-технической и инновационной сферах
Пресс-конференция
Александр Рожко,
Владимир Караник,
Валерий Синайко,
Павел Демешко
25 апреля
Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь
Пресс-конференция
Валентина Дынич,
Игорь Комаровский,
Андрей Шелег
23 апреля
Потребительские предпочтения белорусской молодежи. Итоги социологического исследования
Пресс-конференция
Ирина Старовойтова,
Сергей Касперович,
Юрий Миксюк
16 апреля
Особенности вступительной кампании - 2019
Пресс-центр
Пресс-конференция
Константин Шульган,
Юлия Шапкина,
Сергей Новиков
2 мая
Цифровая трансформация в Беларуси: развитие технологий связи и информатизации
Пресс-конференция
Александр Шумилин,
Сергей Шлычков
29 апреля
О развитии международного сотрудничества Республики Беларусь в научно-технической и инновационной сферах
Онлайн-конференция
Вадим Иосуб
29 апреля
Валютный прогноз и экономические перспективы Беларуси в современных геополитических реалиях
Пресс-конференция
Александр Рожко,
Владимир Караник,
Валерий Синайко,
Павел Демешко
25 апреля
Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь
Пресс-конференция
Валентина Дынич,
Игорь Комаровский,
Андрей Шелег
23 апреля
Потребительские предпочтения белорусской молодежи. Итоги социологического исследования
Газета 7 дней
Легкая на помин
Дело чести
Ужин для чемпиона
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Экономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
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Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
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