ФОТОФАКТ: В агрогородке Вертелишки прошел митинг-реквием, посвященный Дню Победы

6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На мемориальном комплексе агрогородка Вертелишки 6 мая состоялся митинг-реквием, посвященный Дню Победы. Во время мероприятия состоялся прием учеников Вертелишковской средней школы в ряды пионерской организации и вручение билетов ОО "Белорусский республиканский союз молодежи". Все присутствующие на митинге приняли участие в акции "Голубь мира", посвященной 74-й годовщине Великой Победы.-0-
Фото Леонида Щеглова
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