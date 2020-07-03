ФОТОФАКТ: Митинг в честь Дня Независимости прошел на Буйничском поле

Новости темы "День Независимости"
3 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торжественный митинг прошел 3 июля на Буйничском поле в честь Дня Независимости. В мероприятии приняли участие представители областной и городской исполнительной власти, трудовых коллективов, актив города, депутаты, ветераны и молодежь.-0-
Фото Олега Фойницкого
Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц
Заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц и председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев
Бывший сын полка, капитан второго ранга Владимир Лисовский
Во время митинга
Во время празднования Дня Независимости