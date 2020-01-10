ФОТОФАКТ: Митрополит Павел принял участие в традиционной рождественской встрече в Гродно

10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси 10 января посетил Гродненский Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь, чтобы принять участие в традиционной рождественской встрече с особенными маленькими жителями города. Дети с ограниченными возможностями из Гродно получают подарки от Митрополита Павла каждый год в первые дни после Рождества Христова.-0-

Фото Леонида Щеглова

Митрополит Минский и Заславский Павел и управляющий делами Гродненского Облисполкома Игорь Попов