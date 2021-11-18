Могилевская областная больница с 1 декабря планирует перейти к штатному режиму работы

18 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская областная клиническая больница с 1 декабря планирует полностью перейти к штатному режиму работы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный врач учреждения здравоохранения Анатолий Кулик.

"В больнице уже прекратили принимать пациентов с COVID-19, а количество койко-мест в красной зоне планомерно сокращается, - отметил главврач. - В четвертую волну под лечение больных с коронавирусной инфекцией были перепрофилированы 12 из 23 отделений больницы. На сегодня работу с COVID-19 продолжают только 4 отделения, а количество койко-мест на 17 ноября сократилось с 566 до 156. Активно идет выписка пациентов, не требующих специфического лечения, и перевод их в областную больницу медицинской реабилитации".

В частности, в областной клинической больнице в полном объеме возвратились к оказанию плановой медицинской помощи пациентам гематологического, ревматологического, нефрологического, кардиологического, гастроэнтерологического и других профилей. Ранее здесь провели комплекс мероприятий по дезинфекции помещений. Полный переход отделения из грязной в чистую зону происходит за 2 дня, уточнил главврач.

"В обязательном порядке всех плановых пациентов мы принимаем с отрицательным анализом ПЦР, - подчеркнул Анатолий Кулик. - В случае, если скорая помощь привозит экстренных больных, в приемном отделении им делают тест на антиген. Если результат положительный, решается вопрос, куда человека направить - оставить у нас в специализированном отделении либо перевезти в Могилевскую больницу №1. В любом случае, без помощи он не останется".

Стоит отметить, что даже в пиковый период роста заболеваемости COVID-19 больница не прекращала оказывать плановую помощь пациентам. "За время пандемии никому не было отказано в приеме, - подчеркнул Анатолий Кулик. - Мы четко понимаем, что если отложить плановую медицинскую помощь, то пойдет накопление других патологий. Через год плановая операция превратиться в экстренную, а это совсем другие затраты на лечение и восстановление человека".

Также главврач подчеркнул, что медицинский персонал с воодушевлением воспринимает тот факт, что сокращается количество выделенных под больных COVID-19 койко-мест. "В первую очередь лечение таких пациентов для нас - это огромный труд и большая ответственность, - заключил Анатолий Кулик. - Радует, что наблюдается снижение заболеваемости, и во многом оно происходит благодаря вакцинации. Однако на повестке дня стоит вопрос ревакцинации, и ему сегодня необходимо уделять должное внимание".-0-

Фото Олега Фойницкого