ФОТОФАКТ: Молодежная акция "#яприду" прошла в Витебске

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 13 ноября 2019
Минск Малооблачно +11°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:53 Зарегистрированная безработица в Беларуси на 1 ноября составила 0,3% Общество
14:52 Два истребителя Су-30СМ прибыли в Беларусь Общество
14:42 Назначены представители государства в органах управления трех предприятий Экономика
14:11 ЕЭК предлагает унифицировать в странах ЕАЭС меры ответственности за распространение контрафакта Экономика
13:59 В Минске за организацию канала поставки наркотиков из России задержан инструктор спортивного центра Происшествия
13:50 Белорусы представят 10 разработок в финале проекта "100 идей для СНГ" Общество
13:45 Досрочно голосовать пока идут в основном люди старшего возраста - наблюдатель Общество
13:34 Интернет-мошенники обнулили карточку пенсионерки из Дубровно Происшествия
13:25 Доллар и евро на торгах 13 ноября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:22 МАРТ предлагает смягчать ответственность нарушителей за сотрудничество в антимонопольных расследованиях Экономика
13:22 Беларусь планирует поставлять в Австрию лесоматериалы и сельхозпродукцию через биржевые торги Экономика
13:20 Винус и Класен одержали две победы в парном разряде итогового турнира АТР Спорт
13:11 Банк развития Беларуси прорабатывает концепцию венчурного фонда ранних стадий инвестирования Экономика
13:07 Взрыв прогремел в лаборатории оборонного НИИ в Республике Корея В мире
13:05 Партия белорусских троллейбусов передана транспортникам Новокуйбышевска Экономика
13:00 Дед Мороз прилетит в Могилев на вертолете Регионы
12:48 РЕПОРТАЖ: Дворы без машин и развитая инфраструктура: какими будут новые микрорайоны в Лошице Регионы
12:48 ФОТОФАКТ: Молодежная акция "#яприду" прошла в Витебске Регионы
12:45 Беларуси и Азербайджану предстоит усилить туристическую составляющую в сотрудничестве Общество
12:34 Началась поставка оборудования для модернизации информационных сетей в "Брузгах" и "Берестовице" Регионы
12:33 Возможность снижения цен на роуминг в ЕАЭС обсуждена на Коллегии ЕЭК Экономика
12:31 ЕЭК продолжит мониторинг цен на попавшую под антидемпинговые меры продукцию Экономика
12:29 В Беларуси формируется межведомственная персонифицированная база данных по учету инвалидов Общество
12:29 Осторожное сближение с ЕС и Россия как основной союзник - Макей о приоритетах внешней политики Беларуси Политика
12:27 Водитель новополоцкого предприятия крал топливо Происшествия
12:24 Звезды белорусской эстрады выступят на избирательных участках Минска 17 ноября Регионы
12:24 Сотрудничество антимонопольных органов помогает конкуренции на глобальных рынках - Колтович Экономика
12:13 Румак: пока только 60% людей с инвалидностью, имеющих рекомендации к труду, работают Общество
12:11 В Речице спасатели вызволили кошку из моторного отсека автомобиля Происшествия
12:11 Уголовное дело блокировавшего компьютеры белорусов россиянина направлено в РФ Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
13 ноября 2019, 12:48

ФОТОФАКТ: Молодежная акция "#яприду" прошла в Витебске

Во время акции
Во время акции
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
Досрочно голосовать пока идут в основном люди старшего возраста - наблюдатель
Звезды белорусской эстрады выступят на избирательных участках Минска 17 ноября

13 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Во второй день досрочного голосования, 13 ноября на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва БРСМ провел в Витебской ветеринарной академии молодежную акцию "#яприду". Во время акции раздавали наклейки на телефоны с логотипом "#яприду" и яблоки с красно-зеленой ленточкой. Акция направлена на повышение электоральной активности юных избирателей.-0-

Фото Александра Хитрова

Волонтер БРСМ Ульяна Супраненок
Волонтер БРСМ Ульяна Супраненок
Волонтер БРСМ Виктория Колесинская
Волонтер БРСМ Виктория Колесинская
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция БРСМ Витебск выборы в Беларуси
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Дед Мороз прилетит в Могилев на вертолете
РЕПОРТАЖ: Дворы без машин и развитая инфраструктура: какими будут новые микрорайоны в Лошице
Фото из архива Началась поставка оборудования для модернизации информационных сетей в "Брузгах" и "Берестовице"
Александр Солодуха. Фото из архива Звезды белорусской эстрады выступят на избирательных участках Минска 17 ноября
Фото из архива Многодетные семьи получат квартиры в новом микрорайоне Минска Лошица-8 в середине 2020 года
Дмитрий Шевцов. Фото из архива Председатель Минского городского избиркома рассказал, какие ошибки допускали кандидаты в депутаты
Главное
Александр Лукашенко и Александр Ван дер Беллен Близость подходов и проекты на миллиард - Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией
Румас: дорожные карты с РФ будут подписаны, только если интересы Беларуси будут учтены
Осторожное сближение с ЕС и Россия как основной союзник - Макей о приоритетах внешней политики Беларуси
"Парк Челюскинцев": престиж и комфорт в самом центре столицы
Топ-новости
Лукашенко рассказал австрийскому бизнесу о главных принципах в сотрудничестве с Беларусью
Белорусская олимпийская чемпионка Надежда Скардино стала мамой
Партия белорусских троллейбусов передана транспортникам Новокуйбышевска
Беларусь и Австрия будут сотрудничать в развитии зеленой экономики
РЕПОРТАЖ: Дворы без машин и развитая инфраструктура: какими будут новые микрорайоны в Лошице
Белорусы представят 10 разработок в финале проекта "100 идей для СНГ"
БЕЛТА и индонезийская медиасеть Jawa Pos заключили соглашение о сотрудничестве
Румак: пока только 60% людей с инвалидностью, имеющих рекомендации к труду, работают
Беларуси и Азербайджану предстоит усилить туристическую составляющую в сотрудничестве
Белорусские спортсмены на Олимпиаду в Токио могут завоевать около 100 лицензий
Караник: зарплата медиков к 2025 году увеличится вдвое
МВД: избирательная кампания в Беларуси проходит в спокойном режиме
Минское "Динамо" по буллитам победило "Торпедо", прервав 11-матчевую проигрышную серию в чемпионате КХЛ
ГАИ напомнила правила безопасного вождения в туман
Число внезапных проверок с выходом войск к границе за три года возросло в два раза - Равков
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.