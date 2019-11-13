ФОТОФАКТ: Молодежная акция "#яприду" прошла в Витебске

13 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Во второй день досрочного голосования, 13 ноября на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва БРСМ провел в Витебской ветеринарной академии молодежную акцию "#яприду". Во время акции раздавали наклейки на телефоны с логотипом "#яприду" и яблоки с красно-зеленой ленточкой. Акция направлена на повышение электоральной активности юных избирателей.-0-

Фото Александра Хитрова

Волонтер БРСМ Ульяна Супраненок

Волонтер БРСМ Виктория Колесинская