ФОТОФАКТ: Монтаж нового аттракциона Air Race 6.2 завершается в Гомельском парке

16 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Катание на новом аттракционе представляет собой увлекательное путешествие, схожее с полетом на акробатическом самолете. Это и мертвые петли, и свободное падение, и невесомость, способные проверить на прочность даже самых искушенных искателей острых ощущений. Все действие происходит на высоте 6,5 м над землей. Одновременно аттракцион может принять 12 человек, а максимальная пропускная способность аттракциона - 240 пассажиров в час.

Гомельский парк приобрел аттракцион в Италии за собственные и кредитные средства. Его стоимость составляет 550 тыс. евро. В монтаже аттракциона принимают участие итальянские специалисты.

Фото Сергея Холодилина