ФОТОФАКТ: Мороз в Шумилинском районе

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Новости
15:54
Русый: конструктивные предложения по изменениям в проект Конституции будут обязательно учтены
Общество
15:45
Внеочередное заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдет 13 января
Политика
15:32
В Софии проходит общенациональная акция против зеленых сертификатов
В мире
15:31
Ученым года НАН Беларуси в 2021 году стал академик Александр Ильющенко
Общество
15:27
Сергеенко: по обновленной Конституции уже поступило почти 5 тыс. откликов и предложений
Общество
15:26
Депутат: предложения большинства белорусов нашли отражение в проекте Конституции
Общество
15:24
Сергеенко: при обсуждении проекта Конституции важно вызвать дискуссию
Общество
15:15
Пиневич: информатизация медучреждений улучшит обслуживание пациентов
Регионы
15:06
Раймонд Паулс: Латвия потеряла российский рынок и стала провинцией Запада
В мире
15:04
Ярошенко: предприятия "Великого камня" поставляют продукцию в 20 стран мира
Экономика
14:58
ФОТОФАКТ: Военнослужащие из Беларуси и Казахстана совместно несут службу возле аэродрома Жетыген
Общество
14:56
В США умер правнук Льва Толстого
В мире
14:52
Минск в новогодние праздники пользовался популярностью у туристов, особенно российских
Регионы
14:43
Большой открытый диалог с молодежью "Сила закона" пройдет в Минске 14 января
Регионы
14:39
Новый брокер БУТБ в Китае сосредоточится на импорте белорусской сельхозпродукции
Экономика
14:36
Новый микрорайон заложат на юго-западе Бреста
Регионы
14:24
Директор ТЦСОНа: в проекте Конституции очевидна забота о качестве жизни для всех
Общество
14:13
Кого коснутся изменения в налогообложении - комментарий
Экономика
14:07
Легковушка и грузовик столкнулись в Речицком районе, погиб водитель
Происшествия
14:05
Токаев: организованный вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана начнется 13 января
В мире
13:59
Посол КНР: изучение китайского языка стало распространенным явлением в Беларуси
Политика
13:47
Се Сяоюн: на примере "Великого камня" Беларусь и КНР показали истинный смысл взаимовыгодного сотрудничества
Политика
13:41
Восемь человек погибли при взрыве заминированного автомобиля в столице Сомали
В мире
13:36
ФОТОФАКТ: Мороз в Шумилинском районе
Регионы
13:35
Гигин: проект Конституции предусматривает варианты реализации права на народовластие
Регионы
13:28
Торговые сети сделают скидку 10% на социально значимые товары для уязвимых категорий населения
Экономика
13:17
Доллар и евро на торгах 12 января подешевели, российский рубль подорожал
Экономика
13:16
Беларусь и Вьетнам намерены активизировать политические контакты
Политика
13:05
В Беларуси 13 января резко потеплеет
Общество
13:00
Всемирный банк прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики в 2022 году
В мире
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Регионы
12 января 2022, 13:36
ФОТОФАКТ: Мороз в Шумилинском районе
12 января, Шумилино /Корр. БЕЛТА/. Морозная погода в Шумилинском районе.-0-
Фото Александра Хитрова
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Пиневич: информатизация медучреждений улучшит обслуживание пациентов
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Большой открытый диалог с молодежью "Сила закона" пройдет в Минске 14 января
Новый микрорайон заложат на юго-западе Бреста
Гигин: проект Конституции предусматривает варианты реализации права на народовластие
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Сергеенко: митрополит Филарет многое сделал для духовного возрождения страны и сплочения нации
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