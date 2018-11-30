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13:30
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В Индонезии разыскивают сбежавших из тюрьмы 87 заключенных
13:26
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В Гродно ищут хулигана, устроившего погром на парковке отеля
13:23
Происшествия
В Могилевской области организуют работу около 180 елочных базаров
13:19
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ФОТОФАКТ: Морозная погода в Минске
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30.11.2018 | 12:35
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30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске солнечная морозная погода.
Фото Оксаны Манчук
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Теги
Минск
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погода
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Ольга Луговская,
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Юлианна Крюк
10 июля
Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги
Брифинг
Олег Токун,
Жанна Попучеева
27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
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Ольга Левко,
Василий Воронин,
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Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
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12 сентября
Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
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Дмитрий Чередниченко,
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