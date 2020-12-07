Погода
Курсы
Конвертер валют
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 7 декабря 2020
Минск
-5°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
3.1076
USD
2.5674
100 RUB
3.456
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Плакаты БЕЛТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Белта +
Новости
15:53
ФОТОФАКТ: Морозный день в Минске
Регионы
15:41
Суд в Минске назначил виновному в надругательстве над госфлагом штраф в 300 БВ
Происшествия
15:40
Система видеодокументирования и цифровые радиостанции поступили в Гродненскую региональную таможню
Регионы
15:17
Открытое обращение к общественности подписали более 3 тыс. спортсменов
Спорт
15:16
Минлесхоз рассказал, в каких случаях охотникам нужно звонить по телефону доверия
Общество
15:11
В Россонском районе мужчина незаконно добыл самку лося
Происшествия
15:04
Стратегии по снижению риска возникновения ЧС представят специалисты из 5 стран в Минске
Регионы
14:59
Пиневич объяснил причины отмены плановой медпомощи в поликлиниках
Общество
14:57
Двух жителей Пружан подозревают в краже из бытовок на стройплощадке
Происшествия
14:53
БООР за год выпустило в водоемы более 30 т рыбы
Общество
14:51
Оргкомитет "Токио-2020" и правительство Японии согласовали дополнительные расходы в $2,83 млрд
Спорт
14:50
ГПК: на границе с Латвией, Литвой и Польшей снова фиксируются очереди
Общество
14:45
В ЕЭК ожидают, что соглашение об операциях с драгметаллами в ЕАЭС вступит в силу в начале 2021 года
Экономика
14:41
Карты индустриализации и агроиндустрии будут способствовать импортозамещению в ЕАЭС - Малкина
Экономика
14:37
Головченко: ключевая задача правительства на 2021 год - увеличить и реальные доходы населения
Экономика
14:32
Делегации 41 страны планируют участвовать в совещании Конференции сторон Конвенции ЕЭК ООН
Общество
14:30
Центр помощи детям с аутизмом начали строить в Бресте
Регионы
14:28
Работа без границ, экосистема транспортных коридоров - в ЕЭК рассказали о цифровых проектах ЕАЭС
Общество
14:22
Сказка "Как стать Снегурочкой?" – в концертном зале "Минск"
Афиша
14:21
Техрегламент на никотинсодержащую продукцию планируется разработать в ЕАЭС
Общество
14:20
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1796 пациентов с COVID-19, выписаны 1310
Общество
14:14
Гендиректор "Витебских ковров" о достижениях предприятия, будущих проектах и работе в условиях пандемии
Экономика
14:11
Концерт Пласидо Доминго переносится
Афиша
14:11
Депутат: социальная политика серьезно ориентирована на людей с ограниченными возможностями
Общество
14:09
Профильный комитет Госдумы России поддержал законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру
В мире
14:08
ГУВД: закорачивание рельсовой цепи в Минске чуть не привело к трагедии
Происшествия
14:05
Правительство хочет распространить бюджетную поддержку экспорта на небольшие предприятия
Экономика
14:01
В Могилеве легковушка сбила мужчину на переходе
Происшествия
13:55
Минчанин задержан за распространение наркотиков
Происшествия
13:55
Точечные решения ЕЭК позволили снизить неблагоприятные последствия пандемии - Малкина
Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
07 декабря 2020, 16:02
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Новости рубрики Регионы
Елка в Елке и другие новогодние красавицы - в Гродненской области включают иллюминацию
В Минске открыты все станции метро
Три станции минского метро временно закрыты
ФОТОФАКТ: Новогодние ярмарки начали работу в Бресте
ГАИ Минской области предупреждает водителей о сильном тумане на дорогах
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Главное
Лукашенко о задачах на 2021 год: сохранить достигнутый уровень и обеспечить положительную динамику
Лукашенко о перераспределении полномочий: добавим кому мало, но и ответственность перейдет к ним
Правительство хочет распространить бюджетную поддержку экспорта на небольшие предприятия
Двор – для людей, а не для машин. Современные жилые комплексы способны изменить психологию автовладельцев
Топ-новости
"Один из самых сложных периодов за десятилетия" - Лукашенко оценил экономические итоги года
Пиневич объяснил причины отмены плановой медпомощи в поликлиниках
Мозырский НПЗ за ноябрь-декабрь получит 160 тыс. т нефти Azeri light
Порывистый ветер и до -12°С ожидается в Беларуси 8 декабря
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1796 пациентов с COVID-19, выписаны 1310
ГУВД: закорачивание рельсовой цепи в Минске чуть не привело к трагедии
Стратегия интеграции, рынок газа, предоставление Кубе и Узбекистану статуса наблюдателя - основные темы саммита ЕАЭС
ГПК: на границе с Латвией, Литвой и Польшей снова фиксируются очереди
БЖД сохранила на 2021 год нынешние тарифы на транзитные перевозки грузов
Книга соболезнований будет открыта в посольстве Ирана в Беларуси в связи с гибелью Фахризаде
Депутат: социальная политика серьезно ориентирована на людей с ограниченными возможностями
ГАИ усилит профилактику аварий с участием пешеходов
Минлесхоз рассказал, в каких случаях охотникам нужно звонить по телефону доверия
Гендиректор "Витебских ковров" о достижениях предприятия, будущих проектах и работе в условиях пандемии
ВЭБ.РФ профинансирует поставки техники БЕЛАЗ в Узбекистан
С нами интереснее
гороскоп
курсы
тв программа
погода
Темы
Все темы
Обращения граждан - обратная связь
Социальное государство в работе
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ
Репортаж БЕЛТА
Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Минск и Минчане
Традиции суверенной Беларуси
Плакаты БелТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
Политика конфиденциальности
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.