ФОТОФАКТ: На БМЗ завершается масштабная модернизация стана 320 горячей прокатки металла

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "БМЗ" - управляющая компания холдинга "БМК" завершается модернизация стана 320 горячей прокатки металла сортопрокатного цеха №1. Это самый масштабный объем работ с момента пуска стана в 1984 году. Модернизировать действующую автоматизированную систему управления нагревательной печью, станом и холодильником, а также произвести наладку нового оборудования планируется в течение 45 суток. Кроме модернизации системы управления производится ремонт балок и футеровки печи, чтобы защитить металлоконструкции от постоянного воздействия высоких температур и предотвратить их разрушение. Все работы завершатся к 26 февраля, тогда же запустят сортопрокатный цех.-0-

Фото Сергея Холодилина