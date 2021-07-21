ФОТОФАКТ: На мосту "Восточный" через Неман в Гродно прошел крестный ход с иконой Жировичской Божией Матери

Молебен на мосту "Восточный" через Неман в Гродно
21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Священники Гродненской православной епархии, в том числе из монастырей, 21 июля провели молебен на мосту "Восточный" через Неман в Гродно.
Автомобильный мост "Восточный" через Неман один из самых высоких в стране. Высота над уровнем Немана - около 32 м. Длина объекта составляет около 240 м, ширина - 17,5 м. Проектом предусмотрены две полосы движения в каждую сторону. Уже уложены широкие и комфортные тротуары, велодорожка. Установлены опоры и для контактной сети троллейбуса.-0-
Фото Леонида Щеглова
Восстановительные работы на мосту "Восточный" через Неман в Гродно
Икона Жировичской Божией Матери