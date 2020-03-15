ФОТОФАКТ: На полигоне "Брестский" прошел день открытых дверей

15 марта, Брест/Корр. БЕЛТА/. На полигоне "Брестский" во время проведения лагерного сбора личного состава смешанного артиллерийского дивизиона войсковой части 92616 состоялся день открытых дверей для родных и близких военнослужащих срочной службы. Приглашенным показали солдатский быт в полевых условиях, а ключевым событием дня стали концерт и показательные выступления артиллеристов. В завершении родители и военнослужащие срочной службы совместно высадили на полигоне аллею семейных деревьев.

Фото Вадима Якубёнка

Гвардии рядовые Артем Муха и Дмитрий Стальмаков во время выступления

Гвардии рядовой Даниил Голбаж перед концертом для родителей и близких военнослужаших срочной службы

Гвардии ефрейтор Денис Говзич во время исполнения песни

Гвардии рядовой Владислав Лахнюк с девушкой во время дня открытых дверей

Гвардии рядовой Никита Демьянович во время встречи с родными

Гвардии старший сержант Роман Дмитрук вместе с братом высаживают деревья

Гвардии ефрейтор Петр Филипчик во время посадки деревьев

Гвардии сержант Дмитрий Налегович, гвардии рядовой Андрей Карганов и гвардии рядовой Дмитрий Гридюшко