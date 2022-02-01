ФОТОФАКТ: На "Светлогорском агросервисе" освоено производство новых видов сельскохозяйственной техники

1 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На ОАО "Светлогорский агросервис" освоено производство новых видов сельскохозяйственной техники для животноводства. В настоящее время здесь производятся размотчики рулонов, откусыватели силоса и кормораздатчики грубых кормов "Кормилец" различной грузоподъемности - от 1,5 до 4,7 т. Использование раздатчиков позволяет полностью исключить ручной труд при раздаче кормов на молочно-товарной ферме.-0-
Фото Сергея Холодилина
Слесарь-наладчик Евгений Остапенко
Участок производства кормораздатчиков грубых кормов "Кормилец" РСК-2,8 и РСК - 4,0
Заведующий мастерскими Владимир Клименок готовит к отправке кормораздатчики сухих кормов "Кормилец" РСК – 2,8