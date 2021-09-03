ФОТОФАКТ: На выставку "Агробатл-21" в Ставрополье отправился гомельский фермер Игорь Гринько

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На всероссийской выставке "Агробатл-21" в Ставропольском крае определяют победителя, вырастившего самые большие тыкву и арбуз. Фермер из Гомельского района Игорь Гринько занимается выращиванием арбузов и тыкв седьмой год, но участие в агровыстаке в России принимает впервые и единственный из Беларуси. На конкурс он отправился с двумя тыквами весом около 400 кг. каждая и тремя арбузами по 35- 40 кг. Подведение итогов конкурса и определения победителя состоится 5 сентября.-0-

Фото Сергея Холодилина