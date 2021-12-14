ФОТОФАКТ: На ЗАО "Добрушский фарфоровый завод" работает участок декорирования изделий технологией цифровой печати

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ЗАО "Добрушский фарфоровый завод" выведен на полную мощность участок по нанесению декорирования на фарфоровые изделия с применением новейших технологий цифровой печати. Кроме высококачественных и разноплановых рисунков новая технология дает возможность снизить затраты на декорирование кружек и тарелок, расширить ассортимент и декорировать от 10 до 100 изделий в минуту, в зависимости от их размеров.

Применение новейшей технологии на предприятии стало возможным благодаря внедрению инвестиционного проекта испанской компании KERAjet на сумму 300 тыс. евро.

В настоящее время более 75% продукции поставляется на экспорт. Среди основных рынков - Россия, Германия, Польша и Румыния.-0-

Фото Сергея Холодилина