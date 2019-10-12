ФОТОФАКТ: Начало сезона загонной охоты в Гродненском районе

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Загонная охота, в том числе с собаками, проводится в светлое время суток. При охоте на лося, благородного и пятнистого оленя, лань, взрослого кабана старше двух лет разрешается использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3 тыс. джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты. При охоте на косулю и молодняк кабана до двух лет - нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1,5 тыс. джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты. Породы охотничьих собак используются по решению пользователя охотничьих угодий. Сезон охоты продлится до 31 декабря.-0-

Фото Леонида Щеглова