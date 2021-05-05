ФОТОФАКТ: Накануне 76-го Дня Победы ветеран ВОВ Владимир Будович из Петрикова принимает поздравления

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне 76-го Дня Победы ветеран Великой Отечественной войны Владимир Будович из Петрикова принимает поздравления.

Классный руководитель Анна Фролова вместе с 11-классниками средней школы №2 Петрикова помогли ветерану навести порядок на придомовой территории. Ребята убрали прошлогоднюю траву на берегу Припяти, которая во время разлива подходит к подворью. Также волонтеры подарили ветерану цветы и сладости. Владимир Васильевич живет на одном подворье с младшей дочерью Светланой и ее супругом (семья Ланько). У ветерана четверо внуков и семь правнуков. Всего в Петриковском районе проживает восемь ветеранов Великой Отечественной войны.-0-

Фото Сергея Холодилина