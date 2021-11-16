ФОТОФАКТ: Народный мастер Республики Беларусь Валерий Минков работает в агрогородке Иваки Добрушского района

16 ноября, /Добруш /Корр. БЕЛТА/. Народный мастер Республики Беларусь Валерий Минков живет и работает в агрогородке Иваки Добрушского района. Резчик по дереву и потомственный бондарь Валерий Минков является победителем многочисленных конкурсов, а одна из последних его работ - резной ларец из цельной древесины и без единого гвоздя - стала подарком для российского политика Дмитрия Медведева.

Валерий Минков в 2011 году принят в Белорусский союз мастеров народного творчества, а в 2014-м ему присвоено звание народного мастера.-0-

Фото Сергея Холодилинва